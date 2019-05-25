Топ Canyon Clay от DROPS Design

Топ кроя реглан, связанный из пряжи DROPS Paris. Изделие связано сверху вниз резинкой.

РАЗМЕРЫ: S - M - L - XL - XXL - XXXL

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: пряжа DROPS PARIS от Garnstudio (75 м 50 г, 100% хлопок) 350-350-400-450-500-550г цвет №65, rust

ПЛОТНОСТЬ: 17п и 22р лицевой гладью = 10 x 10 см.

СПИЦЫ: Чулочные спицы DROPS DOUBLE POINTED NEEDLES 5 мм Круговые спицы DROPS CIRCULAR NEEDLE 5 мм длиной 40 и 80 см. Круговые спицы DROPS CIRCULAR NEEDLE 3.5 мм длиной 40 и 80 см для резинки.

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ОПИСАНИЕ УЗОРОВ: ----------------------------------------------------------

РАВНОМЕРНЫЕ ПРИБАВКИ: Чтобы рассчитать, когда выполнять прибавки, взять общее число петель (например, 9п.), и разделить их на число петель, которые необходимо прибавить (например, 2) = 4,5.

В этом примере для прибавки делаем 1 накид попеременно после примерно каждой 4-й и 5-й петли. В следующем ряду вязать накиды скрещенными петлями, чтобы не было дырок.

ПРИБАВКИ-2: Для прибавки 1 петли делаем 1 накид. В следующем круге накид провязывает скрещенной петлей, чтобы не было дырки. Новые петли провязывать изнаночными.

ПРИБАВКИ ПО БОКАМ: Вязать до последних 2п перед маркером, 1 накид, 4лиц (маркер находится в середине этих петель), 1 накид. В следующем круге накид провязывает скрещенной петлей, чтобы не было дырки. Новые петли вязать лицевой гладью. УБАВКИ: Убавить по1п с двух сторон от маркера таким образом: вязать до последних 3п перед маркером, 2лиц вместе, 2лиц (маркер находится в середине этих петель), снять 1п как лицевую, 1лиц, накинуть снятую петлю на провязанную.

РЕГЛАН: В начале прибавить 2п около каждой линии реглана на переде и спинке (= 8п прибавлено по кругу), а затем прибавить по 1п возле каждой линии реглана на переде и спинке (= 4п прибавлено по кругу). Прибавить 2п перед маркером таким образом: вязать до последних 2п перед маркером: 1 накид, 1лиц, 1 накид, 1лиц, маркер находится здесь. Прибавить 2п после маркера таким образом: 1лиц, 1 накид, 1лиц, 1 накид. Прибавить 1п перед маркером таким образом: вязать до последней петли перед маркером: 1 накид, 1лиц, маркер находится здесь. Прибавить 1п после маркера таким образом: 1лиц, 1 накид. В следующем круге накиды вязать скрещенными петлями. Новые петли вязать лицевой гладью.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ:

Чтобы закрытый край не стягивал, можно использовать спицы большего размера. Если края получается слишком стянутым, то нужно делать по 1 накиду после примерно каждой 4-й петли (накиды закрывать как обычные петли). ----------------------------------------------------------

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: Край горловины и кокетка вяжутся по кругу на круговых спицах от центра спинки сверху вниз. Кокетка делится на нижнюю часть и рукава, далее нижняя часть вяжется по кругу на круговых спицах сверху вниз. Рукава вяжутся по кругу на чулочных/коротких круговых спицах сверху вниз.

ГОРЛОВИНА: Набрать 112-118-126-138-144-144п на круговые спицы 3.5 мм пряжей Paris. 1 круг лицевыми. Следующий круг: (2лиц/ 2изн) первые 8-8-12-12-12-12п, 1лиц, поместить маркер (= переход между спинкой и правым рукавом), 1лиц, (1изн/ 2лиц) следующие 33-36-36-42-45-45п, 1изн, 1лиц, поместить маркер (= переход между правым рукавом и передом), 1лиц, (2изн/ 2лиц) следующие 16-16-20-20-20-20п, 2изн, 1лиц, поместить маркер (= переход между передом и левым рукавом), 1лиц, (1изн/ 2лиц) следующие 33-36-36-42-45-45п, 1изн, 1лиц, purl (= переход между левым рукавом и спинкой), 1лиц, (2изн/ 2лиц) следующие 8-8-8-8-8-8п, 2изн. Продолжить вязать резинкой 3 см. Следующий круг: Вязать до первого маркер, равномерно прибавив 2-3-3-3-3-4п – см. Описание узоров, вязать петли по рисунку до следующего маркера, прибавив по 1п в каждой группе изнаночных петель – см. Описание узоров, вязать до следующего маркера, равномерно прибавив 4-6-5-5-6-8п, вязать петли по рисунку до следующего маркера, прибавив по 1п в каждой группе изнаночных петель, провязать последние 11-11-11-11-11-11п, равномерно прибавив в них 2-3-2-2-3-4п = 144-156-162-178-188-192п. Провязать 1 круг по рисунку (накиды вязать скрещенными петлями, чтобы не было дырок). Перейти на круговые спицы 5 мм. Поместить маркер в начало круга (= примерно середина спинки), от данного маркера будет измеряться длина кокетки!

КОКЕТКА:

Вязать петли по рисунку. В первом круге начинаем делать прибавки Реглана – см. Описание узоров. Сделать прибавки только на переде и спинке возле каждого маркера реглана. Прибавить по 2п в каждом втором круге 9-9-8-10-12-13 раз, затем прибавить по 1п в каждом втором круге 2-4-6-6-8-8 раза = 224-244-250-282-316-328п. ПОМНИТЕ О ПЛОТНОСТИ ВЯЗАНИЯ! Продолжить вязать петли по рисунку до высоты 12-13-15-16-18-20 см от маркера. Кокетка закончена. Затем вязать крайние петли переда и спинки как рукава. Следующий ряд: провязать первые 30-33-37-41-47-50п, снять следующие 50-54-54-62-66-66п рукава на держатель петель и набрать 6-6-10-10-10-14п (= подрез рукава), провязать следующие 62-68-71-79-92-98п (= перед), снять следующие 50-54-54-62-66-66п рукава на держатель петель и набрать 6-6-10-10-10-14п (= подрез рукава), провязать оставшиеся 32-35-34-38-45-48п. Далее нижнюю часть и рукава закончить раздельно. ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ БУДУТ ДЕЛАТЬСЯ ОТ ДАННОГО МЕСТА!

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: = 136-148-162-178-204-224п. Поместить по 1 маркеру с двух сторон в середину новых петель подреза рукава (= по 3-3-5-5-5-7 новые петли с двух сторон от маркера). Перемещать маркеры за работой; они будут нужны для убавок по бокам. Вязать лицевой гладью по кругу. На высоте 4 см от разделения убавить по 1п с двух сторон от боковых маркеров - см. Описание узоров. Делать убавки примерно каждые 8-9-6-5-4-3 см 2 раза = 128-140-154-170-196-216п. На высоте 20-18-16-14-12-10 см от разделения прибавить по 1п с двух сторон от боковых маркеров - см. Описание узоров. Делать прибавки примерно каждые 3-4-4-5-6-6 см 4-4-4-4-3-3 раза = 144-156-170-186-208-228п. На высоте 30 см от разделения (осталось 3 см до окончательной длины изделия – вязать до желаемой длины), провязать 1 круг лицевыми, в котором равномерно прибавить 28-28-34-38-40-44п = 172-184-204-224-248-272п. Перейти на круговые спицы 3.5 мм. Вязать резинкой (2лиц/ 2изн) по кругу 3 см. Закрыть петли по рисунку - см. Описание узоров. Длина топа равна 50-52-54-56-58-60 см от плеча до низа.

РУКАВ: Переснять отложенные 50-54-54-62-66-66п на чулочные/круговые спицы 5 мм. Вязать резинкой (2лиц/ 2изн) по кругу. На высоте рукава 3 см от разделения закрыть петли по рисунку - см. Описание узоров. Связать второй рукав аналогично.

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