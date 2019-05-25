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25.05.2019  Комментариев: 0

Кардиган Blue Nostalgia

Топ Canyon Clay от DROPS Design

Наталья Санникова
09.07.2020 20:08
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Топ Canyon Clay от DROPS Design фото

Топ Canyon Clay от DROPS Design фото

Топ Canyon Clay от DROPS Design фото

Топ Canyon Clay от DROPS Design фото

Топ кроя реглан, связанный из пряжи DROPS Paris. Изделие связано сверху вниз резинкой.

РАЗМЕРЫ: S - M - L - XL - XXL - XXXL

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: пряжа DROPS PARIS от Garnstudio (75 м 50 г, 100% хлопок) 350-350-400-450-500-550г цвет №65, rust

ПЛОТНОСТЬ: 17п и 22р лицевой гладью = 10 x 10 см.

СПИЦЫ: Чулочные спицы DROPS DOUBLE POINTED NEEDLES 5 мм Круговые спицы DROPS CIRCULAR NEEDLE 5 мм длиной 40 и 80 см. Круговые спицы DROPS CIRCULAR NEEDLE 3.5 мм длиной 40 и 80 см для резинки.

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ОПИСАНИЕ УЗОРОВ: ----------------------------------------------------------

РАВНОМЕРНЫЕ ПРИБАВКИ: Чтобы рассчитать, когда выполнять прибавки, взять общее число петель (например, 9п.), и разделить их на число петель, которые необходимо прибавить (например, 2) = 4,5.

В этом примере для прибавки делаем 1 накид попеременно после примерно каждой 4-й и 5-й петли. В следующем ряду вязать накиды скрещенными петлями, чтобы не было дырок.

ПРИБАВКИ-2: Для прибавки 1 петли делаем 1 накид. В следующем круге накид провязывает скрещенной петлей, чтобы не было дырки. Новые петли провязывать изнаночными.

ПРИБАВКИ ПО БОКАМ: Вязать до последних 2п перед маркером, 1 накид, 4лиц (маркер находится в середине этих петель), 1 накид. В следующем круге накид провязывает скрещенной петлей, чтобы не было дырки. Новые петли вязать лицевой гладью. УБАВКИ: Убавить по1п с двух сторон от маркера таким образом: вязать до последних 3п перед маркером, 2лиц вместе, 2лиц (маркер находится в середине этих петель), снять 1п как лицевую, 1лиц, накинуть снятую петлю на провязанную.

РЕГЛАН: В начале прибавить 2п около каждой линии реглана на переде и спинке (= 8п прибавлено по кругу), а затем прибавить по 1п возле каждой линии реглана на переде и спинке (= 4п прибавлено по кругу). Прибавить 2п перед маркером таким образом: вязать до последних 2п перед маркером: 1 накид, 1лиц, 1 накид, 1лиц, маркер находится здесь. Прибавить 2п после маркера таким образом: 1лиц, 1 накид, 1лиц, 1 накид. Прибавить 1п перед маркером таким образом: вязать до последней петли перед маркером: 1 накид, 1лиц, маркер находится здесь. Прибавить 1п после маркера таким образом: 1лиц, 1 накид. В следующем круге накиды вязать скрещенными петлями. Новые петли вязать лицевой гладью.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ:

Чтобы закрытый край не стягивал, можно использовать спицы большего размера. Если края получается слишком стянутым, то нужно делать по 1 накиду после примерно каждой 4-й петли (накиды закрывать как обычные петли). ----------------------------------------------------------

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: Край горловины и кокетка вяжутся по кругу на круговых спицах от центра спинки сверху вниз. Кокетка делится на нижнюю часть и рукава, далее нижняя часть вяжется по кругу на круговых спицах сверху вниз. Рукава вяжутся по кругу на чулочных/коротких круговых спицах сверху вниз.

ГОРЛОВИНА: Набрать 112-118-126-138-144-144п на круговые спицы 3.5 мм пряжей Paris. 1 круг лицевыми. Следующий круг: (2лиц/ 2изн) первые 8-8-12-12-12-12п, 1лиц, поместить маркер (= переход между спинкой и правым рукавом), 1лиц, (1изн/ 2лиц) следующие 33-36-36-42-45-45п, 1изн, 1лиц, поместить маркер (= переход между правым рукавом и передом), 1лиц, (2изн/ 2лиц) следующие 16-16-20-20-20-20п, 2изн, 1лиц, поместить маркер (= переход между передом и левым рукавом), 1лиц, (1изн/ 2лиц) следующие 33-36-36-42-45-45п, 1изн, 1лиц, purl (= переход между левым рукавом и спинкой), 1лиц, (2изн/ 2лиц) следующие 8-8-8-8-8-8п, 2изн. Продолжить вязать резинкой 3 см. Следующий круг: Вязать до первого маркер, равномерно прибавив 2-3-3-3-3-4п – см. Описание узоров, вязать петли по рисунку до следующего маркера, прибавив по 1п в каждой группе изнаночных петель – см. Описание узоров, вязать до следующего маркера, равномерно прибавив 4-6-5-5-6-8п, вязать петли по рисунку до следующего маркера, прибавив по 1п в каждой группе изнаночных петель, провязать последние 11-11-11-11-11-11п, равномерно прибавив в них 2-3-2-2-3-4п = 144-156-162-178-188-192п. Провязать 1 круг по рисунку (накиды вязать скрещенными петлями, чтобы не было дырок). Перейти на круговые спицы 5 мм. Поместить маркер в начало круга (= примерно середина спинки), от данного маркера будет измеряться длина кокетки!

КОКЕТКА:

Вязать петли по рисунку. В первом круге начинаем делать прибавки Реглана – см. Описание узоров. Сделать прибавки только на переде и спинке возле каждого маркера реглана. Прибавить по 2п в каждом втором круге 9-9-8-10-12-13 раз, затем прибавить по 1п в каждом втором круге 2-4-6-6-8-8 раза = 224-244-250-282-316-328п. ПОМНИТЕ О ПЛОТНОСТИ ВЯЗАНИЯ! Продолжить вязать петли по рисунку до высоты 12-13-15-16-18-20 см от маркера. Кокетка закончена. Затем вязать крайние петли переда и спинки как рукава. Следующий ряд: провязать первые 30-33-37-41-47-50п, снять следующие 50-54-54-62-66-66п рукава на держатель петель и набрать 6-6-10-10-10-14п (= подрез рукава), провязать следующие 62-68-71-79-92-98п (= перед), снять следующие 50-54-54-62-66-66п рукава на держатель петель и набрать 6-6-10-10-10-14п (= подрез рукава), провязать оставшиеся 32-35-34-38-45-48п. Далее нижнюю часть и рукава закончить раздельно. ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ БУДУТ ДЕЛАТЬСЯ ОТ ДАННОГО МЕСТА!

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: = 136-148-162-178-204-224п. Поместить по 1 маркеру с двух сторон в середину новых петель подреза рукава (= по 3-3-5-5-5-7 новые петли с двух сторон от маркера). Перемещать маркеры за работой; они будут нужны для убавок по бокам. Вязать лицевой гладью по кругу. На высоте 4 см от разделения убавить по 1п с двух сторон от боковых маркеров - см. Описание узоров. Делать убавки примерно каждые 8-9-6-5-4-3 см 2 раза = 128-140-154-170-196-216п. На высоте 20-18-16-14-12-10 см от разделения прибавить по 1п с двух сторон от боковых маркеров - см. Описание узоров. Делать прибавки примерно каждые 3-4-4-5-6-6 см 4-4-4-4-3-3 раза = 144-156-170-186-208-228п. На высоте 30 см от разделения (осталось 3 см до окончательной длины изделия – вязать до желаемой длины), провязать 1 круг лицевыми, в котором равномерно прибавить 28-28-34-38-40-44п = 172-184-204-224-248-272п. Перейти на круговые спицы 3.5 мм. Вязать резинкой (2лиц/ 2изн) по кругу 3 см. Закрыть петли по рисунку - см. Описание узоров. Длина топа равна 50-52-54-56-58-60 см от плеча до низа.

РУКАВ: Переснять отложенные 50-54-54-62-66-66п на чулочные/круговые спицы 5 мм. Вязать резинкой (2лиц/ 2изн) по кругу. На высоте рукава 3 см от разделения закрыть петли по рисунку - см. Описание узоров. Связать второй рукав аналогично.

Топ Canyon Clay от DROPS Design фото

Теги:
DropsParis вязание_спицами вязаный_топ реглан
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